曼聯負拜仁 奧拿拿捱批 犯錯招敗 獲坦帥力撐「會反彈」

49分鐘，第2次為曼聯掛帥的新兵海倫（前譯賀隆特）射門「省」中敵軍球員改變方向入網開齋，可是隊友基斯甸艾歷臣在54分鐘禁區內犯手球，卡尼操刀一針見血助拜仁領前3：1。

海倫首為紅魔建功

卡斯米路末段起孖為時已晚

88分鐘，曼聯中場卡斯米路禁區內「踩波車」後卧射得手，卻又於補時1分鐘被拜仁新星泰爾近射破門。3分鐘後卡斯米路頂入，但為時已晚，曼聯終以3：4落敗。此外，同組的加拉塔沙雷在主場開賽58分鐘內，被哥本哈根兩度破門落後，但後者在73少踢一人下，加軍終憑右閘保爾及新兵前鋒韋費特沙拿，分別於86和88分鐘建功逼和2：2完場，並使「紅魔」成為A組包尾球隊。值得一提的是，海倫的18歲胞弟、哥本哈根中場奧斯卡海倫昨於補時階段入替。

奧拿拿承責 稱「令大家失望」

奧拿拿迄今連同5場英超共失14球，賽後形容此役是其職業生涯其中一場最糟糕的比賽，並說：「我犯錯後曼聯失控，令比賽很難踢，我令大家失望了。我自認是球隊落敗的原因，現在我們處於艱難時刻，可以做的是團結一致，從錯誤中學習。」

曼聯領隊坦夏格則說：「比賽總會犯錯，這是其中一次。奧拿拿是非常重要的球員，將會反彈。」不過，外界批評奧拿拿表現反應兩極，有網民指出「若非奧拿拿兩度救出險球，曼聯或者已以3：6慘敗」，但港隊名宿「陳七」陳肇麒亦留言，奧拿拿就算腳法好，但「咩波都救唔到」及「唔出迎唔封位」，不如找個中場把關便是了。

曼聯昨在歐聯A組首擊有門將奧拿拿上半場犯錯先失，終作客以3：4不敵拜仁慕尼黑，29年來首於這賽事單場失4球，並連同英超錄得三連敗。該名喀麥隆國腳賽後為「紅魔」敗走承責，但領隊坦夏格並沒怪罪愛將，更鼓勵對方是「非常重要的球員，將會反彈」。