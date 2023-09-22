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2023年9月22日星期五
姚錦成莫宛螢為港亞運開幕持旗 七欖生涯最後探戈獲重任 姚：予我美好回憶
劍擊隊啟程 張家朗江旻憓同望輕裝上陣爭牌
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港男排力戰憾負卡塔爾 隊長蕭昌鴻含淚告別
港男女子組輕量級雙人雙槳齊「復活」晉決賽
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曼聯負拜仁 奧拿拿捱批 犯錯招敗 獲坦帥力撐「會反彈」
隔6年再戰歐聯 阿仙奴4蛋贈燕豪芬
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體壇快訊：雲班耶馬證為法國戰奧運
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【明報專訊】（請看附圖）
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