港男女子組輕量級雙人雙槳齊「復活」晉決賽

港隊今屆亞運派出22人角逐11個項目，洪詠甄／黃湘儀雖於女子組輕量級雙人雙槳艇初賽刷新團隊最佳成績，惟未能直入決賽；兩人昨在綿密細雨下再出擊，復活賽以7分45.99秒衝線，僅次日本隊6.56秒排次名晉級。

兩人異口同聲指復活賽較初賽緊張，加上天氣需調整節奏及策略，幸適應後發揮有改善。黃湘儀未為決賽定明確目標，只冀與隊友竭力作戰，「賽艇的魅力是不到最後也不知結果。希望維持最佳狀態到決賽，只要盡力划每一槳，那就是驗收成果的一刻」。陳廸麟／陳至鋒則在同日男子輕量級雙人雙槳艇復活賽，以6分55.43秒首名衝線，與韓國隊攜手闖決賽。

滑浪風帆方面，港隊代表魏瑋恩在女子RS：X項目力壓泰籍帆手暫居首，隊友歐令揚則於男子組暫列第3。魏瑋恩在頭兩場皆獲首名，惟第3場出現失誤。iQFOiL女子組代表馬君正則穩定發揮，緊隨國家隊代表居次。至於沙灘排球港隊代表盧慧茵／袁廷芝昨在女子C組力戰下，以直落兩局不敵日本隊，今轉戰泰國組合爭出線。

（杭州亞運）