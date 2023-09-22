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體育

港男女子組輕量級雙人雙槳齊「復活」晉決賽

【明報專訊】杭州亞運賽艇項目昨舉行復活賽，港隊代表陳至鋒／陳廸麟及洪詠甄／黃湘儀，分途於男、女子組輕量級雙人雙槳艇「復活」，殺入後日的決賽，有望為港隊爭今屆首面獎牌。另外，趙顯臻和梁穎桉今午於男、女子單人雙槳艇準決賽分別登場，爭入下周一的決賽。

港隊今屆亞運派出22人角逐11個項目，洪詠甄／黃湘儀雖於女子組輕量級雙人雙槳艇初賽刷新團隊最佳成績，惟未能直入決賽；兩人昨在綿密細雨下再出擊，復活賽以7分45.99秒衝線，僅次日本隊6.56秒排次名晉級。

兩人異口同聲指復活賽較初賽緊張，加上天氣需調整節奏及策略，幸適應後發揮有改善。黃湘儀未為決賽定明確目標，只冀與隊友竭力作戰，「賽艇的魅力是不到最後也不知結果。希望維持最佳狀態到決賽，只要盡力划每一槳，那就是驗收成果的一刻」。陳廸麟／陳至鋒則在同日男子輕量級雙人雙槳艇復活賽，以6分55.43秒首名衝線，與韓國隊攜手闖決賽。

滑浪風帆方面，港隊代表魏瑋恩在女子RS：X項目力壓泰籍帆手暫居首，隊友歐令揚則於男子組暫列第3。魏瑋恩在頭兩場皆獲首名，惟第3場出現失誤。iQFOiL女子組代表馬君正則穩定發揮，緊隨國家隊代表居次。至於沙灘排球港隊代表盧慧茵／袁廷芝昨在女子C組力戰下，以直落兩局不敵日本隊，今轉戰泰國組合爭出線。

（杭州亞運）

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