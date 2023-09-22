港男足首擊鬥烏茲別克 葉卓文以和波為目標

過去3屆皆打入16強的港男足，今屆在同屬C組的敘利亞及阿富汗隊退賽後，分組賽改為兩鬥烏茲別克，並已攜手出線16強。港足U22月初由司徒文俊帶領下，在U23亞洲盃外圍賽曾慘吞烏軍10蛋，當時的大軍有9人同為亞運隊成員，對手則保留多達16名U22成員參戰。

U22大敗之役在陣中的港足後衛葉卓文認為，亞運隊加入林衍廷等適齡球員，加上安永佳、胡晉銘及李毅凱等3人助陣，有助收窄與烏軍的差距，冀以和波為目標，「上次交手尾段因怕輸而把防線縮後，但這次主教練安達臣明言要壓迫對手，看看會否有不同效果」。該仗亦有上陣的中場余在言則表示出戰亞運可能「一生只有一次」，渴望為港足打拼爭取佳績。

戴偉浚再入球 國足大勝緬甸提早出線

另外，中國隊（國足）昨晚於男足A組次輪，憑前鋒譚龍於15及19分鐘個人梅開二度，加上後衛王振澳及中場戴偉浚分別於22及44分鐘各入1球，終以4：0大勝緬甸隊，兩戰全勝提早晉級16強。而韓國隊在E組亦以4：0擊敗泰國隊，同告兩連捷提早出線。至於中華台北隊在F組次仗以1：0小勝印尼隊，雙方兩戰同得3分，下輪分途面對吉爾吉斯及朝鮮隊續爭出線。

（杭州亞運）