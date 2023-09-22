劍擊隊啟程 張家朗江旻憓同望輕裝上陣爭牌

男子花劍隊將於後日，由上月於成都世大運分摘金牌及銅牌的張家朗和蔡俊彥在個人賽打頭陣。自6月亞洲賽起背負手腕傷患作賽的張家朗，出發前透露傷勢「好番好多」。上屆為港隊貢獻個人賽銅牌及團體賽銀牌的「劍神」，稱今屆仍是先取得獎牌。他又指亞運不計算在奧運積分，沒搶分包袱下能讓港將更盡情發揮，「亞運比較輕鬆，氣氛也很不同，有選手村等設施，相對會興奮一點」。

曹星如初戰亞運 看淡成績享受比賽

與男花隊同日出戰個人賽的女子重劍隊，則由目前高踞世界第2的江旻憓將與佘繕妡分途出擊。上屆個人賽收穫銅牌的江旻憓，形容現時身體處於歷來最佳狀態，被問到今屆目標時，她回應道：「都是全力以赴，做到最好。」她又提及杭州西湖景色宜人，盼贏得獎牌後到該處「打卡」留念。

至於拳擊隊唯一代表曹星如，這次繼前年陝西全運後再戰大賽，笑言對大型運動會仍「毫無概念」。這名曾在職業賽締造22連勝的「神奇小子」將出戰男子51至57公斤級別，透露日前已「到磅」，有空間淺嘗當地美食，盼先享受比賽淡看成績，「發揮好自然有好結果，過去就是想得太多，落場時綁手綁腳」。

（杭州亞運）