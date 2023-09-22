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體育

姚錦成莫宛螢為港亞運開幕持旗 七欖生涯最後探戈獲重任 姚：予我美好回憶

【明報專訊】杭州亞運明晚揭幕，各港隊代表陸續啟程往當地備戰。港協暨奧委會副會長兼代表團團長霍啟剛昨送行游泳、劍擊等8項目代表時，公布將由男子七人欖球隊「四朝元老」姚錦成及武術隊女將莫宛螢，擔任開幕禮港隊持旗手。即將在亞運演告別戰的姚錦成形容，獲委持旗手重任讓其生涯終章更圓滿；莫宛螢則稱「機會難逢」，故即使開幕禮翌日需出戰仍馬上答應。

杭州亞運開幕禮將於明晚8時，在杭州奧體中心體育場舉行。霍啟剛昨公布持旗手人選時，稱是次選拔「都有一定過程」，稱希望讓更多運動員參與之餘，成績亦是考慮因素之一，最終選擇分別第4次及第2次征戰亞運的姚錦成和莫宛螢肩起重任。霍啟剛點評兩人時，笑指姚錦成是港隊「資深亞運代表」，期望對方帶領男子七欖隊衛冕金牌；他又形容莫宛螢為武術隊「大姐」，而且適逢今屆亞運在國內舉辦，冀藉安排對方擔任旗手，在亞運舞台宣揚武術運動。

霍啟剛冀莫宛螢持旗助推廣武術

35歲的姚錦成於2010年已初戰廣州亞運，過去3屆為港隊進帳1金2銀。即將在杭州上演「最後探戈」，他坦言當初獲教練通知有機會擔任旗手時感到意外，並視這項任務為榮譽，為這次參賽增添多重意義，「拿過獎牌已很圓滿，再擔任旗手可說是完成運動員在亞運所有可做的事，很有意義，給予我美好回憶」。對於霍啟剛的衛冕期許，他則說：「雖加重壓力，但動力同時不斷增加，很期待比賽來臨。」

上屆在女子太極拳太極劍全能獲銀牌的莫宛螢，4年前因賽期接近而缺席開幕禮，今屆雖同需在開幕禮翌日出戰，仍因「機會難逢」而答應擔任旗手，「在眾多運動員中被挑選中，是一種光榮。可能下次已沒機會去（亞運），或是港隊代表團有其他人選，所以要把握每一個機會，因為每一次都是很好的安排」。她深信持旗手的身分可在賽場上給予更大力量，「上場時會更有自信，更淡定的表現自己」；更透露特意在網上參閱持旗方法「做功課」，並會向早前在成都世大運擔任持旗手的隊友沈曉榆請教心得。

8項目代表昨出發 今屆港代表團共940人

港隊昨分別有游泳、拳擊、劍擊、手球、滑板、七人欖球、跆拳道及武術約160名代表啟程往杭州。霍啟剛指經調整後本屆港隊代表團共有940名成員出征，包括約660名運動員。

（杭州亞運）

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