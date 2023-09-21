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體育

紐卡素逼和米蘭賀維滿意 東拿尼倒戈 返聖西路獲球迷鼓掌

【明報專訊】闊別歐聯20年的「喜鵲」紐卡素，昨在「死亡F組」首戰作客以0：0逼和AC米蘭，領隊艾迪賀維賽後坦言滿意，倒戈中場辛度東拿利被換出時，雖回到聖西路球場獲主隊球迷起立拍掌致意，惟表現實未盡人意。同組巴黎聖日耳門（PSG）主場以2：0輕取多蒙特旗開得勝。

上次出席歐聯是2003年的紐卡素，雖面對日前在意甲慘負國際米蘭的AC米蘭，但賽前仍被淡，結果全場6射僅1中，遠遜於25射9次中框的米蘭，惟終仍能逼和0：0完場。紐卡素領隊艾迪賀維喜上眉梢道：「你絕對不能低估作客米蘭的難度，這裏滿是敵意氣氛。此役是我們的新體驗，我相信隨着時間的推移，球隊表現會愈來愈好。」

不過，對23歲的意大利國腳辛度東拿利來說卻是另一回事，事關今夏據報以7000萬歐元（約5.9億港元）轉會費由米蘭過檔「喜鵲」的他，今季上陣5次只在英超首戰大勝阿士東維拉中建功，近4仗全「食白果」外，亦無助攻和關鍵傳送，另在網站whoscored此仗評分更是隊內正選中最低。事實是昨仗只曾觸球20次的他日前曾承認，「離開米蘭後感到迷失，找不回自我」。

喜鵲隔20年再戰歐聯取分

夏基美倒戈入波 PSG兩球挫多蒙特

同組PSG箭頭基利安麥巴比下半場初段禁區內射門「撻Ｑ」，卻「省」中多蒙特守衛歷卡斯蘇尼手部獲判12碼，麥巴比操刀得手打開紀錄。58分鐘，倒戈的PSG右閘阿舒拉夫夏基美禁區內扣過敵衛射成2：0完場。「蜜蜂兵」主帥達錫賽後質疑因極刑先落後，稱輸在「手球條例不清晰」。

拉素94號門將94分鐘棄關頂入

E組的拉素憑身高1.94米的94號門將普維迪爾，於補時4分鐘棄關頂入，主場以1：1逼和馬德里體育會，1994年出生、29歲的普維迪爾成為歐聯史上第4個建功龍門。同組飛燕諾主場以2：0擊退由羅渣士二次執教的些路迪後，暫領前榜首。

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