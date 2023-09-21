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體育
2023年9月21日星期四
傑志亞冠作客憾負全北 米基爾倒掛世界波一度扳平
C朗首戰亞冠無入球 職業生涯累積千場不敗
港女板球隊炒蒙古晉8強 亞運首女隊單場破200 隊長陳嘉瑩刷新得分紀錄
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西足總承諾立即深度改革 狂牛女足結束杯葛
體壇快訊：渣馬今起接受公眾報名抽籤
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【明報專訊】（請看附圖）
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