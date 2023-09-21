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體育

體壇快訊：渣馬今起接受公眾報名抽籤

【明報專訊】明年1月21日舉行的渣打香港馬拉松，經過早前率先接受達標跑水及預留名額組別報名後，今早10時起於大會網頁（www.hkmarathon.com）開始公眾報名抽籤，下月5日晚上7時截止，首兩輪結果將於下月9及19日下午透過電郵及手機短訊公布結果。

銀牌菁英盃下周六開鑼

香港足球總會昨公布今季港超3項盃賽賽程，下周六率先上演高級組銀牌首圈及賽馬會菁英盃分組賽，香港足總盃下月14日起展開首圈。而為配合港足明年1月備戰亞洲盃決賽周，12月底至亞洲盃期間將主要舉行菁英盃分組賽。

港男籃亞盃外鬥中華台北

國際籃協（FIBA）昨為2025年亞洲盃外圍賽抽籤，香港男籃將在B組與中華台北、菲律賓及新西蘭隊爭出線。中國隊則將在C組對日本、關島及蒙古隊，外圍賽明年2月底展開，小組頭兩名將直接晉身決賽周，第3名則轉戰附加賽。而偉邦昨在高級組女子銀牌決賽以67：56挫福建，贏得甲組隊史首冠。

大谷翔平料2025回復「二刀流」

美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯天使的日籍「二刀流」球星大谷翔平，早前因手肘韌帶撕裂令本賽季報銷。他昨完成手術並預計最快2025年才能重新投球，意味這名29歲球星明年3月開季後，只能以擊球手身分上場。

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