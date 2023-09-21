港女板球隊炒蒙古晉8強 亞運首女隊單場破200 隊長陳嘉瑩刷新得分紀錄

板球相隔9年再成亞運項目，香港女隊首戰不敵馬來西亞隊後，昨在浙江工業大學板球場鬥蒙古隊及時回勇，隊長陳嘉瑩轟出11支「4分打」及1記「6分打」，狂轟70分領軍上半場取得202分。

港隊下半場轉攻為守，全面壓制蒙古隊得分下大獲全勝。成亞運史上首支單場突破200分的女子球隊，陳嘉瑩全場貢獻70分破亞運女子板球員的單場得分紀錄，舊紀錄為日本隊栗林江麻於2010年廣州亞運寫下的63分。她賽後笑言不清楚破紀錄，強調一切以球隊為重，「我沒留意個人得分，只知道球隊得200分。其實分數或紀錄都不太重要，最緊要是付出100%，享受比賽」。

趙顯臻男子單人雙槳初賽首名衝線

同日在富陽水上運動中心舉行賽艇初賽，港隊星將趙顯臻於男子單人雙槳艇以7分08.70秒小組首名衝線，晉級明早準決賽。張海琳／梁瓊允在女子雙人單槳無舵手初賽以7分42.69秒，以逾5秒力壓韓國隊得次名闖決賽，由於此項只得3隊報名不設銅牌，兩人大有機會取得獎牌。至於林新棟／王瑋駿於男子雙人單槳無舵艇初賽，以6分34.23秒排小組次名闖決賽A，有望為港隊在首個正式比賽日爭奪獎牌。

另外，體操女將陳卓琳上月在世界大學生運動會練習時傷及頸部，香港體操總會昨發聲明，指港協的遴選委員會及醫學顧問以健康為由，決定讓對方退賽。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝杭州直擊