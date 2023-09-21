傑志亞冠作客憾負全北 米基爾倒掛世界波一度扳平

傑志於2018年亞冠分組賽兩鬥全北共吞9蛋，包括作客以負0：3敗走。事隔逾5年再次在全州世界盃體育場對壘，「藍鳥」正選與上仗港超1：4大敗予理文時有5個變動，當中只有4名外援，包括復任正選的米基爾聯同基爾頓和奧拿斯鎮守中場，奧地利前國腳新鋒恩查連續兩仗「擔正」，一對中堅起用羅素與周緣德，艾里奧先列後備，土庫曼隊翼鋒明加索夫不在名單。

主場出擊的全北汽車正選只有3名外援，由巴西籍前鋒古斯達禾與日籍中場天野純合作攻堅。

逾10藍鳥球迷赴韓打氣

昨仗有逾10名藍鳥球迷遠赴韓國入場支持，但傑志開賽6分鐘已落後，全北隊長中堅洪正好接應罰球傳中頭槌破網。天野純於18分鐘禁區頂直射罰球，被門將保羅撲出底線。傑志上半場僅得1次射門，陳晉一於44分鐘直射罰球高出，半場落後0：1。

朱志光：高興球員踢出拼勁

傑志換邊後繼續受壓，但漸有攻勢反擊，戰至56分鐘更憑一次「手榴彈」攻勢追平，米基爾接應陳晉一的界外球，在窄角度倒掛攻門，皮球笠死鄭民基「慢流尾袋」入網，惟追平僅5分鐘被全北鋒將韓教元禁區內施射破網，終負1：2。同組的曼谷聯作客2：1反勝獅城水手，與全北排F組前兩名，獅城與傑志同得失球差暫列3、4名。

傑志主教練朱志光賽後提及，球隊紀律未如其要求，「我們很早就在死球失守，這是個嚴重錯誤，太早落後令球隊很難控制比賽，加上有些球員受傷、港超又剛開季，球員狀態未達水準，但相信11月回到香港（主場對全北）會有更好表現」。朱sir亦為球員奮戰態度感高興，「每次作客韓職球隊的比賽都十分艱難，球員今場拚搏精神令我很高興」。昨任隊長的羅梓駿認為，球隊可從是役找回信心，「雖然我們落敗，但踢出賽前部署，前一、兩場可能踢得不太整體，但今場展示了球隊整體性」。

另邊廂，有港足中堅梁諾恆正選的浙江隊，在H組作客以1：4大敗予上屆泰甲冠軍武里南聯；另一中超隊武漢三鎮在J組則兩度領先下，被上屆亞冠冠軍浦和紅鑽逼和2：2。