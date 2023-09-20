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體育

港羽力爭連續6屆亞運奪牌 10男10女戰7項 李卓耀首戰劍指男單衝金

【明報專訊】香港羽毛球代表隊將於下周二出發備戰杭州亞運，今屆將派10男10女出戰7個項目，力爭連續6屆有獎牌落袋。首戰亞運的李卓耀劍指男單衝金；將最後一屆參賽的謝影雪希望搏盡無悔，有信心「鄧謝配」能連續兩屆在混雙衝擊獎牌。

港羽自2002年釜山亞運後連續5屆有獎牌，包括「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪於上屆雅加達亞運混雙奪銀。大軍昨早在香港體育學院分享備戰情况，港隊派出10男10女參加下周四（28日）至10月7日舉行的亞運7個羽毛球項目，先團體賽再打單、雙打及混雙。

迎亞運最終回 謝影雪：搏盡無悔

鄧謝配日前於香港公開賽混雙奪銀，二人自2016年合作至今一直有不錯的成績，包括在上屆東京奧運力戰至4強，僅在銅牌戰飲恨列第4。31歲的謝影雪將是最後一屆參加亞運，她表示會珍惜機會，對衝擊獎牌信心大，「希望不要有遺憾，搏盡無悔」。28歲的鄧俊文也附和說：「無論這個組合還是我都可能是最後一次（亞運），始終運動員不知何時最後參賽。」

伍家朗讚大馬籍新帥細心落力

港羽男單主教練7月初由黃綜翰走馬上任，伍家朗感謝這馬來西亞名宿不時落場陪練，團隊磨合比想像中快，「他算是我歷任教練其中一位最落心落力，無論場內外都好照顧到我們訓練心情和狀態，例如他知道我比賽熱身要較多時間，曾一起提早到比賽場地，十分細心」。

伍家朗和李卓耀於香港公開賽男單首兩圈，先後不敵最終冠軍兼上屆亞運金牌得主的印尼名將祖拿坦基士堤。家朗認為亞運前夕能打場高水平比賽，有助保持狀態帶到亞運。他稱亞運男單雖沒有並非亞洲球手的世界一哥安賽龍，但仍然高手雲集，目標是延續港羽此前多屆都能奪牌的成績。

李卓耀上屆亞運只有隨隊，加上錯過東奧，因而更加珍惜今次機會，「自2019年贏得香港公開賽後，目光放大了很多。我會好好珍惜首次在亞運比賽，目標放大點，一定會有很強心態衝擊金牌」。總教練何一鳴認為混雙及男單衝牌機會較大，提及伍家朗在香港公開賽力戰3局才負，此前世界賽表現亦佳，堅信對方能繼上屆男單8強後，今屆有機會「衝擊一定高度」。

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