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體育
2023年9月20日星期三
曼聯征拜仁盼扭轉頹勢 坦夏格向舊東家派高帽 讚「屬爭標熱門」
阿仙奴闊別6季再踏歐聯舞台 阿迪達期待賴斯表現
國米火力全開馬天尼斯大勇 首場訪皇蘇慎防久保建英
傑志亞冠首擊撼全北 新援恩查冀港超大敗後重證實力
希拉爾主場僅和 尼馬首戰亞冠吃悶棍
體壇快訊：紅鑽下季禁戰日皇盃
電視精選
港羽力爭連續6屆亞運奪牌 10男10女戰7項 李卓耀首戰劍指男單衝金
亞運球類初賽開打 港將出師不利
張瑋桓3戰亞運望打入女雙4強
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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