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體育

希拉爾主場僅和 尼馬首戰亞冠吃悶棍

【明報專訊】今屆亞冠盃分組賽揭開戰幔，西亞區沙特聯豪門希拉爾在尼馬及阿歷山大米祖域領銜下，昨僅憑後衛艾保利希完場前的頭槌逼和納曼干新春1：1。另一沙特班霸伊蒂哈德則在賓施馬缺陣下，仍於主場輕取對手。

希拉爾今夏先後簽入尼馬、米祖域、魯賓尼維斯及高列巴尼等星將，惟這支4屆盟主兼上屆亞軍在陣容昇華後，昨於新季亞冠D組首擊迎戰烏茲別克的納曼干新春，雖全場佔優兼擁逾七成控球，但攻勢欠銳下，更被客軍於52分鐘籍一次反擊由前鋒達巴達斯射入先落後。而巴西隊史神射手的尼馬是役表現低迷，除了多次傳球失誤，又因推撞及將皮球踢落對手身上而領黃。結果希拉爾靠後衛艾保利希於補時10分鐘的頭槌建功，以1：1驚險逼和。

伊蒂哈德缺賓施馬照大勝

另一沙特班霸伊蒂哈德今夏同樣簽入賓施馬、尼高路簡迪及法賓奴等球星，雖然是役賓施馬因傷避戰，但無阻球隊主場以3：0輕取烏茲別克的AGMK足球會，於亞冠C組先拔頭籌。

東亞區方面，韓職仁川聯作客憑後備上陣的巴西籍外援前鋒謝素費南迪斯末段梅開二度，以4：2擊敗日職的橫濱水手；同組的中超球隊FC山東則作客以3：1擊敗菲律賓的FC卡雅。另一日職球會川崎前鋒於I組首戰作客以1：0挫馬來西亞的柔佛DT，同組韓職蔚山現代則主場以3：1輕取泰國的巴吞聯。

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