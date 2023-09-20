傑志亞冠首擊撼全北 新援恩查冀港超大敗後重證實力

上季港超冠軍傑志今晚6時出戰亞冠盃首場分組賽，作客韓國對韓職勁旅全北汽車。新加盟「藍鳥」的奧地利前國腳恩查稱，經過上周六港超大敗予理文，期望藉今仗對強敵重新證明球隊實力。

傑志今屆亞冠F組首仗對手，為曾於2018年分組賽相遇的全北汽車，該屆「藍鳥」在E組主場以0：6大敗、作客負0：3，兩仗共吞9蛋兼一球不入。事隔逾5年重返全州世界盃體育場，該仗入1球的35歲韓國前國腳金信煜，加盟傑志逾半年的他因傷未有隨隊返韓，無緣倒戈。

主教練朱志光昨出席賽前記者會稱，今屆亞冠分組賽回復主、客雙循環制後，作客舟車勞頓及季初要兼顧港超，承認部分球員抵埗後略有疲態，但相比當年4月作客全北時寒冷，今次天氣對球員很好，期望麾下踢出鬥志。

傑志上周六港超以1：4大敗予理文，將首戰亞冠的前鋒恩查稱，分組賽首仗向來重要，盼透過對F組出線大熱門的全北，重新證明傑志實力，「經過上周六不敵理文後，我保證球隊會展示出不同的一面」。

全北6人離隊征亞運

全北陣中有文宣民等韓國國腳、3名巴西籍鋒將及日籍中場天野純；有6名球員則正代表韓國U23出戰杭州亞運，包括超齡球員身分參賽的中場白昇浩及後衛朴鎭燮。球隊今夏改由羅馬尼亞名宿彼得斯古執教，但近况低迷已連續5場不勝，跌至聯賽第6名。

F組另一場今晚8時舉行，由新加坡超聯勁旅獅城水手在主場對泰甲球隊曼谷聯。