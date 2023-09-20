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體育

曼聯征拜仁盼扭轉頹勢 坦夏格向舊東家派高帽 讚「屬爭標熱門」

【明報專訊】曼聯相隔一季重返歐聯舞台，明晨A組首戰即作客硬撼德甲強敵拜仁慕尼黑。「紅魔」主帥坦夏格過去曾執教拜仁二隊兩季，賽前亦向舊東家「派高帽」，讚對手乃奪冠熱門之一。至於主隊教練杜曹，因上季8強次回合對曼城領紅，今仗需坐「波監」，將由兩名助教佐特路維和安東尼巴利代為領軍。

紅魔上場英超主場以1：3不敵白禮頓陷兩連敗，領隊坦夏格該仗把表現不俗的射手賀隆特換走，以及近期將涉紀律問題的查頓辛祖剔出一隊操練等決定都備受質疑。不過這名荷蘭籍教頭仍保持正面，指出歐戰是截然不同的挑戰，「我們此刻必須反擊且團結一致。挫敗會過去，但我們需要努力和保持信念，然後徹底扭轉頹勢」。

杜曹跨季停賽無緣領軍

卡尼籲拜仁隊友勿鬆懈

坦夏格在2013至15年間，曾在拜仁慕尼黑擔任二隊主教練，當時的一隊主帥則是現任曼城領隊哥迪奧拿。談及本仗對陣舊東家，坦帥盛讚道：「拜仁是贏得歐聯的大熱門之一，我們在慕尼黑必須發揮更出色，展現獨有風格。」

今夏以1億歐元（約8.35億港元）從熱刺轉投拜仁的哈利卡尼，至今德甲上陣4場入4球，在新球會的適應似乎不成問題。這名30歲英格蘭國腳今夏轉會窗亦曾與曼聯扯上關係，賽前警惕隊友即使對手近况欠穩，仍不能有絲毫鬆懈，「我知道紅魔正處於困難時刻，但這樣的隊伍是非常危險的，因他們一心想靠一場重大勝仗翻身，所以必須做好準備」。

德國隊力斟拿高斯文掌帥

薪酬待遇存分岐成阻力

兩隊軍情方面，曼聯上仗再有85分鐘才入替的雲比沙卡傷及大腿，料需休戰數周，本仗與勞基梳爾同掛免戰牌；分別因傷缺陣2及3仗的華拉尼和美臣蒙特，昨齊復操有望候命。拜仁方面，今夏從多蒙特加盟的翼衛拉菲爾古里路，昨與翼鋒京士利高文同擺脫傷患重投訓練，前者此戰或以後備身分演「地標」。同組另一場，闊別歐聯分組賽3季的加拉塔沙雷將主場迎戰哥本哈根。

此外，德國隊上周解僱主教練費歷克後，據報正力斟另一拜仁前帥拿高斯文接掌帥印。不過德國傳媒指出，該名36歲少帥期望獲得700萬歐元（約5850萬港元）年薪，與德國足總開價的400萬歐元（約3340萬港元）存一定差距。

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