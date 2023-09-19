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體育
2023年9月19日星期二
麥巴比領銜歐聯衝蜂 PSG新舊將磨合需時 多蒙特或有機可乘
港足亞運同組兩隊退賽 改兩鬥烏茲別克 提前攜手出線16強
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覃海洋5件事
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【明報專訊】（請看附圖）
（杭州亞運前膽）
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