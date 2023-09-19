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體育

蛙王橫空出世 覃海洋成功非偶然 世界賽世大運連掃9金 國家隊亞運揚威希望

【明報專訊】孫楊4年前在游泳世界賽奪得禁賽前最後一金後，中國男泳將便少有揚威國際大賽，直至覃海洋在今年7月的世界賽四度封王，內地泳迷才憧憬綠水英雄再現。這名被譽為「橫空出世」的新星曾被質疑服禁藥，殊不知應歸功兩名師指導、專攻蛙泳、花樣游泳「助攻」和科技協助，加上這名杭州亞運奪金希望的國家隊新星曾強調，「世界的美好值得全力以赴」，引證成功非偶然。

世界賽六破亞洲紀錄 曾遭質疑服用禁藥

中國泳迷在2021年6月晴天霹靂，國際體育仲裁法庭（CAS）裁定孫楊違反國際游泳聯禁藥規則，須停賽至明年5月底；換言之，他復出時已近32歲半，以泳手而言已難寄厚望，故內地泳迷期待新星誕生屬理所當然，並終在今夏遂願。24歲的覃海洋破天荒在7月於日本舉辦的世界賽，單屆包辦50、100和200米蛙泳冠軍，又在4×100米混合式接力奪金，其間六破蛙泳亞洲紀錄，最突出莫過於在200米蛙泳以2分05.48秒刷新世績，引起泳壇哄動，同時勾起美國《游泳世界》質疑過去一年間，因由去年個人最佳的2分13.35秒突飛猛進，被德國評述員諷刺「希望他藥檢陰性」。

來自湖南常德的覃海洋年幼習泳主因，是其母相信游泳能鍛鍊兒子身體，豈料愛兒天賦過人，2014年更前往上海加入海軍隊，及後師從曾指導寧澤濤和齊暉等名將的葉瑾，為蛙泳和混合泳手打下根基，先在2018年雅加達亞運奪金，後於延至今年舉行的2021年世界大學生運動會五度封王，並感悟「這世界上的美好都值得我們全力以赴」，而葉瑾也指這愛徒「水感好、悟性高、訓練自覺、踏實肯幹、堅持不懈、百折不撓，看似慢慢悠悠，其實內心堅定，不容易受到外界干擾」。

葉瑾退休後，覃海洋去年加入崔登榮泳組。54歲的崔登榮向以教授技術細膩著稱，對動作細節和體能精益求精，陸瀅和東京奧運兩金得主張雨霏都是其得意門徒。就覃海洋的情况，崔登榮首先要求對方專攻蛙泳，而且泳組這些年亦加入前花樣游泳世界冠軍咼俐帶來的「花式體能」妙法，令包括覃海洋在內所有泳手均學懂歡快舞步，進而鍛煉全身肌肉的協調性，在輕鬆的氣氛中完成艱苦的核心訓練。覃海洋坦言目前水感勝過以前，練習時的輕鬆心態令他感覺不再像是「打份工」，他說：「我覺得以前的訓練沒分那麼細，比如下水前的核心訓練，小肌肉群的控制，大肌肉群的鍛煉，以前都不太知道這些，但現在都是分開訓練的。」

教練團「科學智能化」助提升泳術

崔登榮泳組亦透過「科學智能化」改善泳手技術，例如使用水中3D攝像和人工智能技術，以及360℃的全息影像系統等各種先進儀器，令教練團隊可獲得準確數據分析，及時調整訓練計劃和動作細節，同時還可借助光電心率表，及時監控泳手訓練期間的心率、時間、速度、動作幅度、雙手功效、起步、轉身等多個參數，使訓練更加量化和科學化。而隨着覃海洋上月接戰世界賽及成都世大運連掃9金，成績實非曇花一現，勢在即將展開的杭州亞運再放光芒。

（杭州亞運前膽）

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