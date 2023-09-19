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體育

迎生涯最後探戈 姚錦成：少少緊張

【明報專訊】香港七人欖球隊原定上周四公布男、女子隊杭州亞運名單，但受天氣影響，延至昨日舉行，當中35歲的姚錦成為最後一戰亞運感到緊張，並稱在中國結束生涯有特別意義。

稱杭州演亞運終章具特別意義

主帥高勳認惡劣天氣礙備戰

香港七欖隊昨公布男、女子隊亞運名單，力求衛冕的男子隊將由35歲的姚錦成領銜，第4次參戰亞運的他表示這次比過去緊張，「始終這是我最後一屆亞運，同時亦是退役之戰，這讓我想得比較多，所以有少少緊張，但亦期待這次亞運」。而姚錦成又坦言是次亞運對他來說有特別意義，「2010年廣州亞運是我的第一屆，而最後一屆亦在中國，對我來說是一個很好的結局」。

軍情方面，姚錦成及男子隊教練高勳皆認為日本隊會是最大對手，港隊在上月的亞洲七欖系列賽曾不敵對方，高勳希望球隊能汲取上次落敗的經驗，「如無意外我們會在4強對上日本隊，這會是困難的挑戰」。高勳又透露近期香港的天氣影響到球隊訓練，「最近香港有颱風和暴雨，令我們的訓練充滿挑戰，有球員因此受傷，但整體來說球員也成功克服這次困難」。

女子隊方面，新教練魏翊軍上任約1個月，他希望麾下在亞運這國際舞台擴展視野，同時推廣欖球。而隊長之一的高香慧則稱讚魏翊軍是個好教練，「他讓我們回歸基礎，做好自己，創造了一個良好的球隊氣氛」。

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