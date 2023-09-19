港足亞運同組兩隊退賽 改兩鬥烏茲別克 提前攜手出線16強

官方賽程不見敘利亞阿富汗

內媒：亞組委決議不重新分組

港足首場亞運分組賽原定明晚對敘利亞隊，然後周五對烏茲別克隊及下周一對阿富汗隊。惟近日先後傳出敘利亞及阿富汗均申請退賽，亞運官方最新賽程顯示，C組只餘港足及烏茲別克，且兩隊由原本交手一次，改為周五晚7時30分及下周一下午4時於上城體育中心體育場對賽兩次，本周三該組首輪賽事顯示為取消。而連同女足C組柬埔寨隊宣布棄戰，亞運男、女足項目在開賽前一周已有3隊退賽。

亞運男足原定6組的小組首兩名加4支最佳第3名出線16強。C組只餘兩隊下，意味港足有機會未出賽已直接晉級16強。不過，據中國《體壇周報》著名記者馬德興報道，亞運組委會曾就此尋求亞洲足協意見，最終因為快將開賽而不會重新分組，而且出線規則以及隨後的對陣形勢也不調整，小組前兩名如常晉級淘汰賽，意味港足及烏茲別克隊均肯定提前出線。

安帥：望從烏軍取得攻勢

港足主帥安達臣承認，得悉敘利亞及阿富汗隊不參賽後，需時了解經修改後的賽程安排，「現確定以小組前兩名出線，但此前需迎來兩鬥烏茲別克隊的硬仗，這並沒有什麼可輸，還是希望到時能從對方身上取得攻勢，在戰術上取得進步」。