麥巴比領銜歐聯衝蜂 PSG新舊將磨合需時 多蒙特或有機可乘

PSG在「死亡F組」6仗須步步為營，因對手除有前冠軍多蒙特外，明晨迎戰紐卡素的7屆盟主AC米蘭亦不能小覷。PSG今夏改由安歷基執教，並讓美斯、尼馬、馬高華拉堤、里安度柏利迪斯及艾度迪亞路等離開，簽入奧士文尼迪比利、高路梅安尼、干卡路拉莫斯、文路爾烏加迪、盧卡斯靴南迪斯和史堅尼亞等新兵，雖呈新氣象，惟磨合需時穩定不足，連同日前法甲主場被尼斯打破不敗身在內，現只以5戰得8分排第5，落後榜首摩納哥3分。

PSG 擁李康仁等7傷兵

令PSG安慰的是，箭頭基利安麥巴比開季後一直勇銳，4場法甲獨取7球的他暫領前射手榜，並因上周沒代表法國隊友賽德國隊，為迎戰多蒙特養精蓄銳，惟包括翼鋒馬高阿辛斯奧及李康仁等7名隊友俱因傷避戰，勢削弱球隊攻力。「蜂兵」在德甲和德國盃3勝2和入14球，其中前鋒當耶爾馬倫在聯賽已斬獲3球，伙拍施巴斯坦賀拿和老將馬高列奧斯有一定火力，此外，在聯賽已開齋及兩獻助攻的進攻中場祖利安白蘭特也不容忽視。

皮奧利警告紐卡素勿輕視米蘭

至於AC米蘭日前雖在意甲慘負國際米蘭，但教練皮奧利警告紐卡素道：「我們是一支能從勝仗和大敗中領取教訓的成熟球隊，所以球員下場比賽沒有作戰精神上的問題。」料米蘭續由基奧特、基斯甸普列錫及拉菲爾利亞奧掛帥，「喜鵲」則勢有前鋒手阿歷山大伊沙克復任正選，與上仗英超助勝賓福特時後備上陣的米基爾阿米朗合作攻堅。

另外，G組衛冕之師曼城首仗迎戰貝爾格萊德紅星續有中場奇雲迪布尼養傷，但據報翼鋒基亞利殊、中場高華錫及守將史東斯有望復出，有望助響頭炮；H組巴塞隆拿迎戰安特衛普則續有中場柏迪因傷缺陣，而借將前鋒祖奧菲歷斯有望繼上場西甲建功助球隊大勝貝迪斯後再擔正。