車路士悶和般茅再失分 5戰得5分續排14 普帥稱助史達寧返英軍

車路士此役以尼高拉斯積遜掛帥，左、右兩路則由梅迪歷及史達寧策動攻勢，中場安素費南迪斯和干拿加歷查則伺機後上攻門，其中又以梅迪歷的表現尤其活躍，甫開賽3分鐘便傳中予中加歷查攻堅不中目標。11分鐘，史達寧接應傳中第一時射門嚴重「撻Q」。13分鐘，梅迪歷橫傳給積遜起腳射門中柱彈出。屢攻不入的車路士3分鐘後差點失守，般尼茅夫中場基達拉近射被車路士門將羅拔山齊士擋出。之後兩軍呈膠着狀態，至33分鐘才有「入肉」攻門，梅迪歷橫傳加歷查，後者擺過敵衛命射卻又過不了般茅門將尼圖的十指關。兩軍上半場終以互交白卷結束。

兩隊下半場以原本人馬續戰，50分鐘，史達寧主射罰球中楣底彈出，隊友中場烏高卓古後上「執死雞」卻因後者越位「食詐糊」。63分鐘，車路士以中場高爾彭馬入替梅迪歷，般茅同時亦遣攻擊手祖斯甸古華特攻堅，但兩軍最終仍互交白卷收場。

車路士主帥普捷天奴賽前稱，在剛過去的國際賽檔期被英格蘭隊主帥修夫基拒於門外的史達寧，目前十分渴望重返英軍，並說：「所有頂級球員都想為國家賣力。我們已告訴史達寧會協助他回歸國際賽，條件是他必須在球會級賽事交出表現。」普帥續指史達寧是一個經驗豐富的球員，而且過去兩周努力不懈地練習，是一個有力協助年輕球員成長的球員。

紐卡素破賓福特吐烏氣

此外，季前被視為奪標「黑馬」的紐卡素，在英超連負曼城、利物浦及白禮頓後，昨憑鋒將哥林威爾遜在64分鐘以一記12碼取得個人第3個英超入球，主場以1：0小勝賓福特，賽後兩軍同以5戰得6分，而與兩軍同分的諾定咸森林將於明晨主場迎戰3戰全敗的般尼。