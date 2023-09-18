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體育
2023年9月18日星期一
「鄧謝配」港羽賽奪亞 負中國隊組合 創最佳主場戰績
初級組銀牌腰斬 疑因籃總未訂場
港足U23「啟杭」征亞運爭出線 安達臣帶隊 冀小將更進取
傑志抵韓備戰亞冠鬥全北 金信煜因傷未能倒戈
台維斯盃煞科 港隊搶七失敗無緣升班
艾納斯沙特聯四連勝 C朗連續4場有進帳射手榜領先
體壇快訊：辛尼斯揚威獅城破紅牛壟斷
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車路士悶和般茅再失分 5戰得5分續排14 普帥稱助史達寧返英軍
紅魔隊史英超最差開季 坦帥拒認陷危機
米希達利恩建兩功 國米米蘭打吡大捷
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【明報專訊】（請看附圖）
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「鄧謝配」港羽賽奪亞 負中國隊組合 創最佳主場戰績
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