體壇快訊：辛尼斯揚威獅城破紅牛壟斷

杭州亞運破例不放煙花

杭州亞運於周六晚在杭州奧體中心主體育場揭幕，以「潮起亞細亞」為主題，將打破慣例，全程不放煙花，並秉承綠色辦賽理念，主火炬也採用綠色燃料。另外，主媒體中心提前在今天投入運作，設有主新聞中心及國際廣播中心等。

奧蘇利雲上海大師賽封王

「火箭」奧蘇利雲在上海大師賽決賽，以局數11：9擊敗應屆桌球世界賽冠軍比素，當中奧蘇利雲在第16局打出單棒143度，為本屆賽事單棒最高度數。另外，「四眼Cue后」吳安儀則在瑞典舉行的WPBSA Q Tour 64強，以局數2：3不敵中國隊球手雷佩凡出局。

大谷翔平證實賽季報銷

已緣盡季後賽的洛杉磯天使昨於美國職業棒球大聯盟（MLB）以4：5不敵底特律老虎，賽後更證實日籍「二刀流」球星大谷翔平本賽季報銷。大谷翔平於上月底手肘韌帶撕裂，其後曾以擊球手身分上場，但他日前已清空其儲物櫃，而他的合約亦將於本年底結束，意味着大谷或已結束其天使生涯。

辛尼斯揚威獅城破紅牛壟斷

排頭位的法拉利車手辛尼斯昨在世界一級方程式賽車（F1）新加坡站以1小時46分37.418秒首名衝線，繼去年英國站後再次奪得分站冠軍，同時終結紅牛車隊本年度的壟斷。至於排第11位出賽的韋斯塔本，則以第5名衝線，無緣分站11連勝。

杭州亞運破例不放煙花

杭州亞運於周六晚在杭州奧體中心主體育場揭幕，以「潮起亞細亞」為主題，將打破慣例，全程不放煙花，並秉承綠色辦賽理念，主火炬也採用綠色燃料。另外，主媒體中心提前在今天投入運作，設有主新聞中心及國際廣播中心等。

奧蘇利雲上海大師賽封王

「火箭」奧蘇利雲在上海大師賽決賽，以局數11：9擊敗應屆桌球世界賽冠軍比素，當中奧蘇利雲在第16局打出單棒143度，為本屆賽事單棒最高度數。另外，「四眼Cue后」吳安儀則在瑞典舉行的WPBSA Q Tour 64強，以局數2：3不敵中國隊球手雷佩凡出局。

大谷翔平證實賽季報銷

已緣盡季後賽的洛杉磯天使昨於美國職業棒球大聯盟（MLB）以4：5不敵底特律老虎，賽後更證實日籍「二刀流」球星大谷翔平本賽季報銷。大谷翔平於上月底手肘韌帶撕裂，其後曾以擊球手身分上場，但他日前已清空其儲物櫃，而他的合約亦將於本年底結束，意味着大谷或已結束其天使生涯。