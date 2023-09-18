台維斯盃煞科 港隊搶七失敗無緣升班

2：3憾負拉脫維亞隊

香港男子網球隊自2018年後再度主場出戰台維斯盃，賽事採5場3勝制，包括4場單打及1場雙打，勝方晉級明年世界第一組附加賽。港隊首日與拉脫維亞隊打成平手，黃澤林／王康傑今在雙打與羅拔史譚巴治斯／利比堤斯鬥足2小時15分鐘，以3：6、6：2、5：7告負，港隊落後場數1：2。

世界排名第534的黃澤林短休後轉戰單打，面對排名第385的史譚巴治斯，即使20次直接發球得分，同時成功挽救9個破發分，仍以直落兩盤吞敗。港將吳奇龍在最後一場以盤數2：0勝出，但仍難阻港隊以場數2：3負拉脫維亞隊，無緣升班。

芬蘭爆冷挫美國首晉8強

世界第1組Ｄ組方面，芬蘭隊爆冷以盤數3：0挫32屆冠軍美國隊，破天荒首晉8強。同告打入8強的尚有A組的衛冕之師加拿大隊和B組的澳洲隊。至於日前篤定出線的塞爾維亞隊則以0：3受挫捷克隊，當中男單世界排名第一的佐高域在男雙告負。

另外，捷克籍的卡絲高娃在美國舉行的聖地牙哥網球公開賽決賽以2：1挫美籍好手基蓮；19歲的美籍女將古爾嘉則在日本公開賽決賽，以2：0勝29歲的中國隊選手朱琳封后。