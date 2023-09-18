「鄧謝配」港羽賽奪亞 負中國隊組合 創最佳主場戰績

港隊的鄧俊文／謝影雪殺入決賽，觀眾席上幾乎座無虛席，更有球迷自製橫額及高舉區旗，為兩名港將打氣。「鄧謝配」在決賽面對臨時組軍的郭新娃／魏雅欣，開賽初段即輪流殺球得分，一度領先7：3，惟中國隊及時調整並於網前佔優，連取6分反超前，港將隨後頻頻失誤再失7分，最終首局先輸13：21。

雙方次局鬥得激烈，鄧俊文和謝影雪左飛右撲屢救險球，分數咬緊1、2分上落，惟兩人未能把握機會再輸19：21，苦戰43分鐘下以局數0：2不敵郭新娃／魏雅欣，屈居亞軍。兩人繼今年6月印尼羽毛球公開賽後再上頒獎台，未能打破近4年錦標荒。

對於生涯首闖香港站決賽，鄧俊文及謝影雪直言感激親友和球迷支持，無時無刻都為自己打氣。香港羽賽自2019年後復辦，謝影雪笑言：「我之前有想過退役前能否再打香港羽賽，現在可以在主場再上頒獎台，都好開心。」不過，兩名港將承認未能打出水準，對今仗表現失望，謝影雪指「勝負其次，但我們可以打得更好，對自己有點失望」。她又指港隊發球欠佳，令對手搶得主導權，鄧俊文則補充，「像阿雪所講，我們未能好好執行戰術，首局被對手拋離之後，自己也打得心急，導致無謂失誤變多」。

指賽事有助備戰杭州亞運

鄧俊文稱以8強為首要目標

雖然未能在主場登頂，但鄧俊文及謝影雪皆指賽事有助準備本周展開的杭州亞運，前者表示這面銀牌有助增強信心，「我們近一年發揮較飄忽，有時可能第一輪就會輸，今次我們把握機會入決賽，無論對信心或者爭奧運積分，都有很大幫助」。杭州亞運羽毛球賽將於本月28日至10月7日舉行，「鄧謝配」上屆在混雙摘銀，鄧俊文期望今屆再上頒獎台，「我們今次未必是種子隊，會以入8強為首要目標，再盡全力爭獎牌」。

基士堤山口茜稱王封后

海外球手方面，2018年雅加達亞運金牌得主祖拿坦基士堤在男單決賽激戰83分鐘，以局數2：1反勝日籍好手西本拳太， 成為自1998年的保迪後，首名在香港稱王的印尼籍球手；日籍頭號種子山口茜在女單決賽未遇太大考驗，以直落兩局擊退中國隊的張藝曼封后。