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體育

體壇快訊：港隊台維斯盃暫戰平拉脫維亞

【明報專訊】港隊昨一連兩日在維多利亞公園網球場出戰台維斯盃世界第2組首回合，雖有王康傑在首場單打以盤數1：2落敗出師不利；但黃澤林在次戰直落兩盤擊敗對手，暫與拉脫維亞隊場數打成1：1平手。兩軍今早11時再交鋒，黃澤林和王康傑首戰會先攜手出戰雙打。

拜仁PSG歐聯前聯賽齊失分

拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門（PSG）昨分途出戰周中歐聯前均在聯賽失分。拜仁慕尼黑在德甲榜首大戰，縱有射手哈利卡尼先開紀錄，但主場在補時4分鐘被利華古遜逼和2：2；PSG在基利安麥巴比梅開二度下，法甲主場以2：3不敵尼斯，吞今季首敗。

尼馬沙特聯地標助希拉爾大勝

今季高價轉投希拉爾的巴西隊球星尼馬，昨在沙特聯首為新東家披甲，於64分鐘後備入替，約上陣30分鐘下直接及間接參與4個入球，包括交出一球助攻予同鄉馬爾甘建攻，協助主場以6：1大勝利雅得，賽後5勝1和不敗升榜首。

比素上海大師賽今鬥火箭爭冠

應屆桌球世界賽冠軍比素，昨在上海大師賽4強硬撼尼爾羅拔臣。該名比利時籍球手，在賽事早段連贏3局後保持領先優勢，及後雖一度被對方三度力追至只剩一局優勢，但在第14局打出單棒123度「破百」下，以局數10：7取得勝利，今午將與「火箭」奧蘇利雲爭冠。

韋斯塔本F1星洲站11位起步

力爭分站11連勝的紅牛車手韋斯塔本，昨在世界一級方程式（F1）新加坡站排位賽意外地在次節止步，今晚正賽只排第11出戰，頭位由法拉利的辛尼斯奪得。此外，雅士頓馬田的史度爾昨在排位賽首節炒車，戰驅嚴重損毀，幸未有受傷。

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