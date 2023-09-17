紅館九成入座率支持 「鄧謝配」首入港羽決賽 今鬥中國隊

「鄧謝配」在混雙4強面對馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，雙方過往六度碰頭，港將得5勝較為佔優，終僅花34分鐘便以21：12、21：12輕勝。鄧俊文直言昨仗早早入局、搶得主動權是致勝關鍵，謝影雪則透露自己身體不適，期望在決賽前回復體力，「我在出場前有少少肚屙，現在都有些腳軟，剛才都沒氣力大叫，幸好有他帶動氣勢」。

謝影雪抱恙腳軟「無氣力大叫」

港隊此前有男單的伍家朗、李卓耀及女單的王晨在主場奪冠，惟雙打卻未有組合登頂，「鄧謝配」期望有所突破，謝影雪說：「目標是入決賽和贏冠軍，要一直保持心態平穩應戰」，她又指在親友見證下打一場好波，是生涯最難忘的回憶之一。

女單日籍頭號種子山口茜在4強激戰逾1小時，以局數2：1挫印尼隊的董仲，與中國隊的張藝曼爭冠。至於印尼星將祖拿坦基士堤在男單4強以2：1力克馬來西亞球手黃智勇，晉級決賽鬥日本隊的西本拳太。