曼聯負白禮頓主場首敗 曼城5戰全捷 利物浦熱刺反勝

曼聯新兵前鋒賀隆特此役首次擔正，卻被白禮頓的倒戈鋒將韋碧克在20分鐘開紀錄。賀隆特曾在上半場末段建功，卻因助攻的拉舒福特底線出波前皮球已出界被判「詐糊」。白禮頓中場柏斯高哥斯其後在53分鐘射入，而其新隊友巴塞隆拿借將前鋒安素法迪則於64分鐘上陣「地標」。「海鷗」前鋒祖奧柏度及曼聯中場美積布及後分別在71和73分鐘建功，終令「紅魔」主場以1：3告負。

曼聯翼鋒查頓辛祖疑因與領隊坦夏格不和，被暫停隨一隊操練，坦帥賽前稱不知道對方會否再為「紅魔」上陣，並說：「他此刻不能上陣，所以無從貢獻球隊。現在他並不重要，我只關注可候命的球員。」曼城造訪韋斯咸雖被敵軍中場禾特普斯上半場拔頭籌，但憑前鋒祖利安艾華利斯先後於46和76分鐘，助攻新兵謝利美杜古及貝拿度施華，加上艾寧夏蘭特末段埋齋，以3：1反勝。至於熱刺主場以2：1反勝錫菲聯，賽後5戰得13分，以兩分落後曼城。

狼隊主場迎戰利物浦一役，左翼柏度尼圖開賽7分鐘便助攻韓國國腳黃喜燦。「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿其後在55和83分鐘，分別助攻加普及此役任隊長的安德魯羅拔臣，令這名第200次英超上陣的左閘得以今季開齋，加上狼隊後衛曉高般奴補時擺烏龍，令利物浦終反勝3：1完場。

車路士征般尼茅夫傷兵至少11人

阿仙奴訪愛華頓圖破6年不勝宿命

英超今晚上演兩場，頭場的般尼茅夫主場迎戰車路士。「藍戰士」現4戰只得4分，主帥普捷天奴稱傷兵多達至少11人，故此「不用參加歐戰是好事，但目標是下季能出席」。尾場4戰得10分的阿仙奴作客只獲1分的愛華頓方面，領隊阿迪達強調須打破6年出征「拖肥」不勝的宿命，惟亦疑有周中歐聯首戰的後顧，「己隊上季因歐霸而1周3戰，但今季重返歐聯，對它的期望是明顯不同的」，據報「兵工廠」此役料有前鋒加比爾捷西斯首次掛帥攻堅，但其巴西同胞守將加比爾馬加希斯或因傷避戰。