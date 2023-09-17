李慧詩任亞運節目主持 為主題曲填詞

曾往杭州探班眾師妹

計劃明年４月赴瑞士考教練牌

李慧詩在東京奧運贏得女子個人爭先賽銅牌後，以學業為重逐漸淡出單車賽場，今年6月更正式宣布退役。雖然未能以車手或教練身分代表香港出戰杭州亞運，但李慧詩將會兼職主持工作，此前就曾為港台節目《杭州亞運前奏》擔任主持，直擊當地籌辦亞運情况，並在淳安界首體育中心單車場館，與一眾短組師妹見面；此外，李慧詩更將從香港浸會大學創意及專業寫作課程學習的知識學以致用，為節目主題曲《杭嶺之巔》填詞。

杭州亞運期間，李慧詩將為HOY TV擔任嘉賓主持，直擊各項比賽。她早前在活動中透露，已計劃明年4月到瑞士考單車教練牌照，希望準備充足才再為香港單車隊服務。

李慧詩退役後，單車隊的短組雖失去領軍人物，但一班小將繼續默默耕耘，靜候出頭天。年僅22歲的楊礎搖，在杭州亞運將伙程嬿珊、吳思穎、童森等隊友爭取佳績，男將杜棹熙及翁浚皓亦會分途出擊。

（杭州亞運前瞻 倒數6天）