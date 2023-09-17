李思穎誓追李慧詩黃金寶成就 港單車新星接棒領軍 首戰亞運衝擊獎牌

文：許嘉明

圖：許嘉明、賴俊傑

香港單車隊人才輩出，當中李思穎從青年組開始成績出眾，自2021年全運會贏得女子個人公路賽金牌，被外界認為是港隊接班人。小妮子在兒時曾參與三項鐵人，因獨愛單車破風奔馳速度感，近7、8年以單車為專項，漸領略到此項運動吸引之處，「單車有很多玩法，全能賽一場有4個項目，每場變數都好大」。

視日籍星將梶原悠未為偶像

自言「唔輸得」不能安於現況

除全能賽，李思穎近年兼戰麥迪遜賽，與師姐楊倩玉攜手出擊，她認為在這「最原始項目」要取佳績，耐力、爆發力及膽色缺一不可，又笑言要戰勝恐懼才能迎來突破，「世界盃18隊共36個人在鑊場都會驚，但我在麥迪遜靈活走位，應付全能賽就不成問題」。

她多次提到視東京奧運全能賽銀牌得主、日籍星將梶原悠未為偶像，同時期望有朝一日擊敗對方，「比賽時我不會打定輸數，希望可挑戰她。其實我好『唔輸得』，永遠都有目標追，運動員不能安於現况，要踏上更高舞台」。

香港單車隊此前有4名世界冠軍，包括黃金寶、郭灝霆、梁峻榮及多次贏得彩虹戰衣的李慧詩。李思穎近年被譽為「小車神」，當聽到這稱號時連番重複「不敢當」，坦承仍未取得前輩成就，「我會以世界冠軍為目標，雖仍有很遠距離，但我會堅持下去，希望可接近這水平」。

被視為單車隊今屆獎牌希望，這名22歲港將躊躇滿志，盼將壓力化作動力，「上屆我仍在青年隊沒有參賽，一直在想何時到我（去亞運）」。她5月在主場的香港國際場地盃狂掃3金1銀1銅，隨後亞洲賽亦有牌落袋，自言狀態不俗，期望生涯首屆亞運踏上頒獎台，「首次參加亞運對我特別重要，希望可『開個靚頭』。我也不想再等多3年（名古屋亞運），希望用最佳狀態迎戰杭州亞運，不能浪費機會」。兩年前爭東京奧運資格時，李思穎最終以兩分之差與入場券擦身而過，但性格樂觀的她很快振作，汲取經驗捲土重來，「有時教練都會跟我說每場比賽都要做好，不然最後又差兩分，所以任何名次賽我都不會放過」。

雙線出擊戒消夜減磅5公斤

李思穎在亞運預計在場地和公路賽雙線出擊，去年在昆明閉門集訓多時的她透露，戒吃宵消夜後成功減磅約5公斤，在公路賽爬坡更覺輕鬆，「練習時跟着男隊友，甚至要追過他們，有時真的很辛苦。但最近成績有進步，數據上也看到自己有提升，即使辛苦一切都值得」。

李思穎全力追夢除刻苦求進，亦有賴家人支持。其父母未有強求愛女名成利就，只盼健康快樂，李父稱：「香港車手要達世界水平不易，我們明白她要付出很多才做到，作為父母也很擔心她比賽會受傷或出意外」。單車隊須長時間到國內集訓和比賽，李思穎因而未能常與父母見面，李父無奈稱，「這麼多年，縱不情願都習慣了。見她這麼有決心，只好放手讓她去拚」。其母透露香港車手的家長大多認識及不時組團海外觀賽，把握機會見子女，笑言早已訂好機票到杭州打氣，做女兒最強後盾。

（杭州亞運前瞻 倒數6天）