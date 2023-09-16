電競港隊39人迎亞運7賽 調整作息爭勝關鍵

亞運電競將於本月24日起一連9日舉行，7項賽事包括《傳說對決（亞運版本）》、《FIFA Online4》、《街霸V》及《英雄聯盟》等。電競港隊總教練陳俊傑稱經過逾半年選拔，將派出32名選手參加7項賽事，連同7名教練及帶隊成員共39人，「亞洲有較多電競實力強的國家或地區，不過港隊之前參加亞運征途預賽時表現不錯，希望在亞運盡力為港爭光」。他稱調整狀態是爭勝關鍵，「一般比賽多在晚上舉行，但亞運在早上已開始，所以抵達杭州後首要是調整選手生理時鐘和作息時間，從而打出水平」。參賽經驗豐富的《FIFA Online4》選手丘敏龍（Ronnie）笑言，畢竟參加大型運動會，不想外貌不精神而減了磅，又難忘首戰亞運在出發前要做藥檢和體測，「真的一視同仁當你是傳統運動員看待，打咁多年電競都未試過要做這些」。

此外，今年7月有香港電競選手參加亞運征途時，遊戲名稱含有「光復」二字而被DQ禁止參加亞運兼停賽3年。總領隊陳龍盛補充，總會已跟足港協暨奧委會指引，已向團隊清晰交代守則，遊戲內所有設定會再三檢查。