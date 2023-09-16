明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

電競港隊39人迎亞運7賽 調整作息爭勝關鍵

【明報專訊】杭州亞運首將電競列入正式項目，中國香港電競代表隊下周四出發，共派39人團隊參加7項賽事。總教練陳俊傑提及，調整選手生理時鐘將成爭勝關鍵。

亞運電競將於本月24日起一連9日舉行，7項賽事包括《傳說對決（亞運版本）》、《FIFA Online4》、《街霸V》及《英雄聯盟》等。電競港隊總教練陳俊傑稱經過逾半年選拔，將派出32名選手參加7項賽事，連同7名教練及帶隊成員共39人，「亞洲有較多電競實力強的國家或地區，不過港隊之前參加亞運征途預賽時表現不錯，希望在亞運盡力為港爭光」。他稱調整狀態是爭勝關鍵，「一般比賽多在晚上舉行，但亞運在早上已開始，所以抵達杭州後首要是調整選手生理時鐘和作息時間，從而打出水平」。參賽經驗豐富的《FIFA Online4》選手丘敏龍（Ronnie）笑言，畢竟參加大型運動會，不想外貌不精神而減了磅，又難忘首戰亞運在出發前要做藥檢和體測，「真的一視同仁當你是傳統運動員看待，打咁多年電競都未試過要做這些」。

此外，今年7月有香港電競選手參加亞運征途時，遊戲名稱含有「光復」二字而被DQ禁止參加亞運兼停賽3年。總領隊陳龍盛補充，總會已跟足港協暨奧委會指引，已向團隊清晰交代守則，遊戲內所有設定會再三檢查。

上 / 下一篇新聞