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體育
2023年9月16日星期六
曼聯肅清兩翼難飛 迎白禮頓爭返勝軌 辛祖安東尼紀律問題避戰
C朗無緣爭世足先生 曼城5人入圍最後12強
港超爭標前哨戰理文撼傑志 國腳級前鋒較量 安尼亞恩查鬥射術
黎巴嫩亞運男籃退賽 港籃或補上
3皇馬梯隊球員被捕 涉發布少女性交片
體壇快訊：多家沙特聯球會涉違公平條例
高球港隊7人征亞運爭首牌
SAT周六體育直播賽程
鄧謝配港羽賽闖4強 連續3圈反勝 謝影雪：球迷打氣作用大
電競港隊39人迎亞運7賽 調整作息爭勝關鍵
黃澤林台維斯盃領銜 主場勢挫拉脫維亞
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯肅清兩翼難飛 迎白禮頓爭返勝軌 辛祖安東尼紀律問題避戰
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港超爭標前哨戰理文撼傑志 國腳級前鋒較量 安尼亞恩查鬥射術
黎巴嫩亞運男籃退賽 港籃或補上
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