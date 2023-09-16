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體育

體壇快訊：多家沙特聯球會涉違公平條例

【明報專訊】沙特公共投資基金（PIF）今年將多間沙特聯球會收歸旗下，其中希拉爾、伊蒂哈德及艾納斯均列席新屆亞冠盃分組賽，涉違反亞洲足協（AFC）的公平條例。據英國《衛報》報道，有東亞球會不滿AFC對違例視而不見，擬為此作出申訴，令下周展開的分組賽添陰霾。

米蘭打吡明晨爆發

意甲明晨上演米蘭打吡兼榜首大戰，居首的國際米蘭將面對賽前同樣3戰全勝的AC米蘭，是役國際米蘭可「夫添」迎戰同市宿敵，而米蘭則有英格蘭隊後衛湯姆利，因上輪領紅須停賽。至於有保羅普巴因藥檢呈陽性停賽的祖雲達斯，則在今晚早場迎戰去屆亞軍拉素。

奧蘇利雲上海大師賽晉決賽

力爭四連霸的世界一哥奧蘇利雲，昨於上海桌球大師賽4強與英籍同胞的前冠軍施比形成拉鋸，比數幾近「梅花間竹」下戰至6：7落後時，「火箭」發力連贏4局，包括兩次打出一棒過百，終以10：7取勝率先殺入決賽，延續衛冕之路，將與今晨比素及尼爾羅拔臣的勝方爭冠。

法拉利雙雄練習賽包辦前兩位

世界一級方程式（F1）重返亞洲區續戰，法拉利雙雄陸克萊，以及辛斯在昨晚展開的新加坡站，於首節練習賽包辦前兩位；而次節二人交換位置，其中西班牙籍的辛斯以1分32.120秒做出最快圈速，至於衛冕的紅牛車手佩雷斯則僅以第7快完成。排位賽將於今晚9時上演。

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