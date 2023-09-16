黎巴嫩亞運男籃退賽 港籃或補上

港籃在今屆亞運早前突告取消資格賽下，因世界排名低被賽會單方面剔除。然而內媒指出，黎巴嫩國內經濟情况糟糕，政府部門陷入停擺，各運動隊伍被限制外出，沒有必要比賽並需盡早回國。亞運並非國際籃協（FIBA）轄下賽事，料此成為該隊不參賽的主要考量。

港足點兵 安永佳超齡身分列席

黎巴嫩奧委會會長Pierre Jalkh亦向新華社證實男籃隊不參賽的消息，但解釋決定是基於不少球員受傷，以及10月國內有賽事等原因。黎巴嫩隊在亞運男籃被編入B組，對手分別為東道主中國、中華台北及蒙古隊。

男足方面，跟港足同處C組的首仗對手敘利亞隊，則透過足總社交網宣布棄戰，但仍待亞運組委會落實。港足昨公布決選22人名單，當中標準流浪後衛李毅凱、理文中場胡晉銘及中甲廣西平果哈嘹前鋒安永佳，為主帥安達臣最終選擇的3名超齡球員。

李康仁獲批返韓國隊戰亞運

此外，原不獲法甲球會巴黎聖日耳門（PSG）放行戰亞運男足的韓國隊中場李康仁，昨在球會跟韓國足總達成共識後終獲「開綠燈」，將在戰畢下周三凌晨迎戰多蒙特的歐聯分組賽後歸隊。