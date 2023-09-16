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體育

港超爭標前哨戰理文撼傑志 國腳級前鋒較量 安尼亞恩查鬥射術

【明報專訊】理文vs.傑志 將軍澳運動場 下午15：00開賽 票價：$120/50

國際賽後港超重開即演爭標前哨戰，由理文今午3時在將軍澳運動場大戰傑志。雙方的國腳級箭頭、理文的愛沙尼亞隊中鋒安尼亞，有機會與勢「地標」登場的傑志奧地利籍新鋒恩查正面交鋒。

安尼亞戰畢兩仗歐國外返港

稱無懼舟車勞頓迎硬仗

理文今季主場首仗即鬥傑志，上季兩軍3次交手勝負和各一，理文在聯賽一勝一和不敗，包括去年10月在將軍澳勝2：1，但上季煞科被傑志逼和屈居亞軍，今夏積極增兵捲土重來，包括簽入現役愛沙尼亞國腳安尼亞，以及在荷甲征戰多年的中場保利臣。其中安尼亞過去一周在兩場歐洲國家盃外圍賽均正選上陣，這名32歲中鋒稱，前日長途跋涉返港後，昨早才參與整課操練，但稱感覺狀態很好，準備好迎接大戰。

理文主教練曾昭達承認，安尼亞返港後有少許疲態，需視乎最後情况才確定能否上陣，但艾華頓入籍成為本地球員後，有助前場調配有更多變化。

前奧甲MVP恩查勢掛帥

冀在亞洲首戰展質素

另邊廂，前季奧地利甲組年度最佳球員恩查在上月底加盟傑志後，主帥朱志光形容此子射術不俗及擅於無球走位，同時稱韓國前國腳中鋒金信煜有少許拉傷下，料將由恩查首次掛帥。這名34歲奧地利前國腳則期望在這場大戰展示質素，「這將是我在亞洲首場比賽，我想向球迷展示自己質素，證明我為何來港」。

不過，朱志光提及連同港足兩場友賽，陣中如艾里奧及陳晉一等港腳需14日踢4仗，包括下周三赴韓國出戰首場亞冠分組賽對全北汽車，上季香港足球先生明加索夫，早前亦有代表土庫曼隊出戰友賽，陣容需要調配以應付連場硬仗。

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