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體育

C朗無緣爭世足先生 曼城5人入圍最後12強

【明報專訊】國際足協（FIFA）昨公布本年度世界足球先生最後12強，連同舊制曾5度得獎的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）名落孫山，而去年底領阿根廷隊奪世界盃冠軍的美斯，則有望蟬聯。至於曼城則有多達5人列席。

已轉戰沙特聯球會艾納斯的C朗，過去一年在球會或國家隊均發展平平，結果他繼早前的金球獎後，於本年度世足先生最後候選名單同樣榜上無名。反觀今夏轉戰美職國際邁阿密的美斯，則憑去年底領銜阿根廷隊奪隊史第3座世界盃，續成爭獎大熱。

今晚於英超作客韋斯咸的衛冕之師曼城，則破天荒有達5人進入12強，分別是艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、祖利安艾華利斯、貝拿度施華及洛迪卡斯簡迪。「藍月」賽前則公布與右閘基爾獲加續約兩年至2026年夏天。至於世界足球小姐最後12強方面，近期因親吻風波成為焦點的西班牙女足世盃冠軍成員珍妮花靴莫素榜上有名。

暫列次席的熱刺今晚則迎戰錫菲聯爭聯賽四連勝，賽前會方宣布借出場地予國家美式足球聯盟（NFL），讓該北美聯盟下季起，每年移師至少兩仗在熱刺球場舉行比賽，合約至2029年。至於暫列英超第3的利物浦則在今夜早場作客狼隊，同爭四連捷。

美投資基金收購愛華頓

另外，愛華頓宣布班主莫舒利將球會94%股權售予美國投資基金777 Partners，後者目前同時擁有多間球會，包括德乙的哈化柏林及澳職的墨爾本勝利等。

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