明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯肅清兩翼難飛 迎白禮頓爭返勝軌 辛祖安東尼紀律問題避戰

【明報專訊】英超經過國際賽期稍息一周後，今晚重燃戰火。目前戰績兩勝兩負的曼聯，將迎戰開局不俗的白禮頓。「紅魔」賽前有查頓辛祖被指涉「隊內紀律問題」，被暫停跟隨一隊操練，疑與月初發文反駁領隊坦夏格批評有關。該荷蘭籍主帥昨強調會方要求他走嚴格路線，對於有球員因不同原因缺陣，只會當小挫折看待。

曼聯vs.白禮頓 now621台 晚上22：00直播

辛祖自前年夏天加盟「紅魔」後鮮有佳作，本季未獲重用下，聯賽首3仗均只後備上陣，本月國際賽期前作客阿仙奴一役更未入名單；坦夏格當時向傳媒解釋，辛祖因訓練表現欠佳而未獲選進名單。不過，這名已闊別英格蘭隊近兩年的翼鋒隨即在社交網炮轟坦帥不公，稱自己長期當「代罪羔羊」，強調訓練表現未如對方所形容般差。該帖文上載社交網X（前稱twitter）逾一周後，在本周二已移除。

與坦帥鬧不和 辛祖須獨操

向來紀律嚴明的坦夏格，定必不滿麾下挑戰其權威，據報要求辛祖為此道歉，但遭對方拒絕，最終令紅魔決定讓其暫離開一隊，改為單獨訓練。坦帥昨在賽前記者會被問到辛祖今仗會否在陣，只說：「有時會有球員因傷或不同原因缺陣的小挫折，不過球隊狀况甚好，球員們都有動力。」

坦帥又證實捲入襲擊前女友指控的巴西籍翼鋒安東尼馬菲奧斯，本仗同告避戰，未知何時復出。紅魔目前有後衛華拉尼、勞基梳爾及中場美臣蒙特等傷兵。而今夏以7500萬歐元（約6.25億港元）從阿特蘭大加盟丹麥籍前鋒賀隆特，則有望首度擔正攻堅。至於上仗被韋斯咸破不敗身的白禮頓，有射手艾雲費格遜因傷錯過代表愛爾蘭隊出戰歐國盃外圍賽後，昨如常參與球會操練，料今仗可候命。

曼聯身價逾95億冠絕全球

此外，瑞士國際體育研究中心（CIES）日前公布球會陣容身價排行，根據球會買入各現役球員的轉會費總和計出總額。結果顯示，曼聯的陣容以11.5億歐元（約95.87億港元）的總轉會費冠絕全球，其英超勁敵車路士及曼城，分別以11.34億及10.42億歐元緊隨其後。

上 / 下一篇新聞