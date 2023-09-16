曼聯肅清兩翼難飛 迎白禮頓爭返勝軌 辛祖安東尼紀律問題避戰

曼聯vs.白禮頓 now621台 晚上22：00直播

辛祖自前年夏天加盟「紅魔」後鮮有佳作，本季未獲重用下，聯賽首3仗均只後備上陣，本月國際賽期前作客阿仙奴一役更未入名單；坦夏格當時向傳媒解釋，辛祖因訓練表現欠佳而未獲選進名單。不過，這名已闊別英格蘭隊近兩年的翼鋒隨即在社交網炮轟坦帥不公，稱自己長期當「代罪羔羊」，強調訓練表現未如對方所形容般差。該帖文上載社交網X（前稱twitter）逾一周後，在本周二已移除。

與坦帥鬧不和 辛祖須獨操

向來紀律嚴明的坦夏格，定必不滿麾下挑戰其權威，據報要求辛祖為此道歉，但遭對方拒絕，最終令紅魔決定讓其暫離開一隊，改為單獨訓練。坦帥昨在賽前記者會被問到辛祖今仗會否在陣，只說：「有時會有球員因傷或不同原因缺陣的小挫折，不過球隊狀况甚好，球員們都有動力。」

坦帥又證實捲入襲擊前女友指控的巴西籍翼鋒安東尼馬菲奧斯，本仗同告避戰，未知何時復出。紅魔目前有後衛華拉尼、勞基梳爾及中場美臣蒙特等傷兵。而今夏以7500萬歐元（約6.25億港元）從阿特蘭大加盟丹麥籍前鋒賀隆特，則有望首度擔正攻堅。至於上仗被韋斯咸破不敗身的白禮頓，有射手艾雲費格遜因傷錯過代表愛爾蘭隊出戰歐國盃外圍賽後，昨如常參與球會操練，料今仗可候命。

曼聯身價逾95億冠絕全球

此外，瑞士國際體育研究中心（CIES）日前公布球會陣容身價排行，根據球會買入各現役球員的轉會費總和計出總額。結果顯示，曼聯的陣容以11.5億歐元（約95.87億港元）的總轉會費冠絕全球，其英超勁敵車路士及曼城，分別以11.34億及10.42億歐元緊隨其後。