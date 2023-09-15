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體育

突落淚惹關注 李察利臣返英尋心理輔導

【明報專訊】效力熱刺的巴西國腳前鋒李察利臣，上周隨國家隊出戰世界盃南美洲區外圍賽主場大勝玻利維亞隊，被拍攝到換出後於後備席熱淚盈眶。他昨稱會在英國尋求心理輔導，又承諾未來會更加堅強。

李察利臣去夏由愛華頓轉會熱刺，上季上陣40次只入4球，表現與據報轉會費加附加條款共6000萬鎊（約5.9億港元）不成正比，近日隨巴西隊出戰兩仗均未能入球，其中在上周對玻利維亞隊一戰被換出後，鏡頭拍到他在球隊大勝之時卻獨自流淚。他回應道：「我過去5個月經歷場外動盪時期，但風暴已過去。現在一切回復正常。那些只關心我身上金錢的人已離開。」他又透露「將在英國尋求心理輔導，以調整我的思想」。據巴西傳媒報道，26歲的他是被好友和球圈內的人士背叛而身心受創。

列熱刺新季名單 洛里斯續留效

另外，36歲門將洛里斯昨在熱刺公布的今季英超大軍之內，已告別國際賽離開法國隊的他，今夏曾與紐卡素、尼斯及沙特聯球會扯上關係，惟最終決定留隊。

此外，與熱刺同是4戰得10分居次的利物浦，有烏拉圭國腳射手達雲紐尼斯在世盃外觸傷肌肉，未必可在明晚作客狼隊時候命。至於領前「紅軍」兩分的一哥曼城則已有3周前做過背部手術的主帥哥迪奧拿復出督操，勢可領軍出征第4位的韋斯咸，而曾在2016／17年球季效力「藍月」的36歲西班牙前國腳翼鋒洛尼圖則宣布掛靴。另外，承認375條違規賭波罪名的諾定咸森林後衛哈利托夫路，被英足總罰停賽8個月，但獲緩刑至2024／25年球季結束。

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