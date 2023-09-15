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2023年9月15日星期五
李卓耀港羽賽無緣衛冕 偕吳英倫16強止步 鄧謝配成港隊爭牌最後希望
山口茜16強陷苦戰 反勝蘇格蘭球手晉級
擬轉細場兼稱入座率低捱批 籃總改修頓演女籃銀牌附加決賽
NBA來季修例防球星集體休戰
達成未來3年最低工資協議 西班牙女足聯賽取消罷工
黃浩聰赴意完成退役戰列亞洲第一
體壇快訊：廖桂芳舉重世界賽破世績
電視精選
普巴或遭祖雲提前解約 疑誤服含禁藥補充品 面臨至少禁賽兩年
突落淚惹關注 李察利臣返英尋心理輔導
足壇快遞：波蘭解僱主帥山度士
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【明報專訊】（請看附圖）
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李卓耀港羽賽無緣衛冕 偕吳英倫16強止步 鄧謝配成港隊爭牌最後希望
山口茜16強陷苦戰 反勝蘇格蘭球手晉級
擬轉細場兼稱入座率低捱批 籃總改修頓演女籃銀牌附加決賽
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