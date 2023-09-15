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體育

擬轉細場兼稱入座率低捱批 籃總改修頓演女籃銀牌附加決賽

【明報專訊】中國香港籃球總會前日宣布，女子高級組銀牌賽的附加決賽假港島東體育館上演，並指「女子入座率比較低，會造成資源浪費」而棄用伊利沙伯體育館，惹來球圈狠批。籃總昨就此事發表聲明，表示在「得到香港金牛籃球俱樂部的場地支持」，賽事將於本月20日移師修頓室內場舉行。

本地籃球高級組銀牌決賽於周二晚上假伊館舉行，滿貫在男子組決賽加時以90：80擊退香港東方封王；女子組決賽方面，從負方「復活」的偉邦則以68：67擊敗福建，因此需要再戰一場決出冠軍。

不過，籃總此前一直未有公布女子組附加決賽的賽程，及至前日宣布安排賽事於港島東體育館舉行，而非男子組決賽後備日的場地伊館，惹來球員不滿，因為該康文署場地沒足夠觀眾席，若球迷坐在場邊或會構成危險。

籃總隨後回應本地傳媒指「女子入座率比較低，會造成資源浪費」而棄用伊館，遭狠批對球員欠缺尊重，不少港將亦有為此發聲。

籃總昨日發聲明，指「比賽小組聽取及接納各界的意見，並在得到香港金牛籃球俱樂部的場地支持」，將賽事改為本月20日於灣仔修頓室內場舉行。

林書豪投新北國王伙拍胞弟

另外，曾於NBA效力多年的35歲美籍華裔名將林書豪，昨落實以自由身加盟P.League+球隊新北國王，與胞弟林書緯成為隊友。新北早前才落實取代散班的香港球隊灣區翼龍，兼戰來屆東亞超級聯賽。

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