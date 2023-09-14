世大奪牌港將獲頒獎金 劍擊隊大豐收 張家朗獨得75萬

賽馬會優秀運動員獎勵計劃設現金獎，獎勵在7項大型運動會贏得金、銀、銅牌的運動員。香港代表團在成都世大運奪得4金1銀7銅共12面獎牌。得獎運動員分別來自劍擊、武術、羽毛球、乒乓球及網球隊，其中於男子花劍個人及團體賽膺雙料冠軍的「劍神」張家朗成為大贏家，贏得75萬元獎金，其隊友蔡俊彥在個人賽摘銅，加上團體賽金牌，亦獲35萬元。

佘繕妡視獎金額外獎勵

計劃用於備戰奧運周期

至於佘繕妡在女子重劍個人賽奪金則獲50萬元，她笑稱首次獲得如此高金額獎金，又稱這對每名堅持奮鬥的運動員是一種肯定。這名22歲港將透露會先儲起獎金，「我沒需要花費大量金錢，會先把獎金儲起來，或投資在自己身上，用作備戰2024年巴黎奧運周期，希望可取得奧運參賽資格」。

為爭取來年巴黎奧運入場券，就讀美國聖母大學的佘繕妡目前休學，她表示戰畢世大運返港後一直訓練，有感目前狀態不俗，期望月底在杭州亞運可打出好表現，「打比賽，一定想攞牌，但還是要專注比賽，有獎金是額外獎勵。希望上場能把技術學以致用，我在女子重劍賽事面對的對手，她們大多比我年長，經驗較多，希望我透過近年針對性的訓練技術，可以跟她們比併」。她又指過往的東京奧運、NCAA、世界盃、大獎賽、亞洲賽、世界賽和世大運等，對她除了是考驗，也是增加經驗的賽事，有助面對接下來的杭州亞運。

今屆世大運贏得1金1銅的武術運動員許得恩，則對於為港隊贏首金感榮幸，他也期望大家可放下得失，享受運動，「希望各運動員珍惜每次為香港上陣的機會，享受運動為自己帶來最純粹的快樂，不忘初心」。對於杭州亞運，他期望繼續「玩得開心」。