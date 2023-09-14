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體育
2023年9月14日星期四
李卓耀衛冕首擊過關 伍家朗首圈止步 港羽賽無緣演「內訌」
一哥安賽龍爆冷出局 前一姐戴資穎因傷退賽
德國破法止頹 代帥禾拉：鬆一口氣
沙特僅負韓國 文仙尼掌帥吞兩連敗
羅馬尼亞球迷挺塞國 鬥科索沃叫停50分鐘
夏納兩違禁藥規定 遭禁賽4年勢上訴
體壇快訊：阿根廷收起美斯無礙贏玻
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世大奪牌港將獲頒獎金 劍擊隊大豐收 張家朗獨得75萬
港WTA賽下月復辦 前一姐艾莎蘭卡領銜參賽
不惜棄戰LPGA 陳芷澄隔9年再征亞運
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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