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體育

羅馬尼亞球迷挺塞國 鬥科索沃叫停50分鐘

【明報專訊】羅馬尼亞隊昨在歐國盃外圍賽I組迎戰科索沃隊期間，發生主隊部分球迷上半場高呼塞爾維亞國名，以及展示「科索沃屬於塞爾維亞」的橫額，令賽事一度暫停50分鐘，結果在42分鐘少踢一人的科軍末段連失兩球，以0：2敗走。

這宗球場政治事件於18分鐘發生，當時球證暫停比賽及要求球員返回更衣室。50分鐘後復賽，結果羅馬尼亞隊全取3分，賽後6戰得12分排次席，以兩分落後主場以3：0大勝安道爾隊的一哥瑞士隊。歐洲足協（UEFA）其後發聲明證實「一些球迷的歧視行為令比賽暫停」，而羅馬尼亞足總亦面臨秋後算帳。科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，至今獲逾100個國家承認，但不包括羅馬尼亞。科索沃目前人口180萬，92%是阿爾巴尼亞人，只有6%是塞爾維亞人。

西班牙大勝續追榜首蘇格蘭

同日歐國外A組，西班牙隊以6：0大勝塞浦路斯隊後以4戰得9分排第2，少5戰得15分的蘇格蘭隊6分，而挪威隊則藉艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特建功，主場以2：1挫格魯吉亞隊，賽後以7分名列第3。C組意大利隊藉中場法迪斯梅開二度，主場以2：1勝烏克蘭隊，兩軍賽後與作客2：0輕取馬爾他的北馬其頓隊同得7分，落後榜首英格蘭隊6分。F組比利時隊有盧卡古入兩球兼助攻，以5：0大破愛沙尼亞隊後列榜首，與作客以3：1挫瑞典的次席球隊奧地利同樣5戰得13分。

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