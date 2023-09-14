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體育

德國破法止頹 代帥禾拉：鬆一口氣

【明報專訊】日前辭退教練費歷克的德國隊，昨在足總體育總監兼名宿禾拉暫代領軍下，於主場友賽以2：1擊退有箭頭基利安麥巴比缺陣的世界盃亞軍法國隊，取得半年來6仗首勝，亦是近7次對「高盧雄雞」首捷。禾拉賽後為「日耳曼軍團」止頹鬆一口氣。

德國隊由3月尾至此役賽前錄得1和5負劣績，而上仗主場慘負日本隊1：4更成費歷克被革職的導火線，需由前帥禾拉暫代領軍一仗，最終球隊藉湯馬士梅拿及利萊辛尼在4和87分鐘分別建功，以2：1挫於89分鐘有基沙文以12碼破蛋的法國隊，亦是法軍自去年底在世界盃決賽互射12碼負阿根廷隊後首敗，至此「高盧雄雞」自2015年11月至今，7次對陣德國首嘗敗績。

63歲的禾拉說：「這場勝仗對德國球員相當重要，上半場的表現更達頂級。整支國家隊可鬆一口氣。」德國隊長根度簡於25分鐘傷出，由柏斯高哥斯入替，禾拉稱讚這名獲得第2頂喼帽的32歲白禮頓中場表現精彩，又感謝在這次國際賽檔期將他召入隊中的費歷克。

馬古尼擺烏龍 三獅照贏蘇格蘭

同日英格蘭隊憑菲爾科頓及祖迪比寧咸建功領前半場，但換邊後入替的隊友後衛哈利馬古尼於67分鐘擺烏龍助蘇格蘭隊破蛋；哈利卡尼在81分鐘埋齋，終助「三獅」作客以3：1勝出，並成為歷來首支取得第600場國際賽勝仗的歐洲球隊。賽後主帥修夫基嘆主隊球迷嘲諷馬古尼屬笑話，並指這不友善的對待源於「評論員和專家創造出前所未有的東西」。

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