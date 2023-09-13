港羽賽相隔4年紅館再掀戰幔 呂吳配晉次圈球迷作動力

呂樂樂／吳詠瑢於首局戰至「刁時」以22：20先拔頭籌，惟在次局的拉鋸戰戰至18：18後連失3分，被中華台北組合劉巧芸／汪郁喬扳平局數。但「呂吳配」在末局再於「刁時」以22：20取勝，並以局數2：1淘汰對手，晉級次圈。賽後二人皆表示，主場球迷的打氣十分有幫助，當中吳詠瑢稱觀眾的支持令她們更堅持，「當雙腿開始無力時，聽到球迷的鼓勵，就不想讓他們失望，便更咬緊牙關，球迷絕對是我們的動力」。

李卓耀伍家朗男單首圈今登場

另一港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖則於首圈面對5號種子的泰國組合倫塔卡恩／本雅帕，惟二人在兩局皆曾領先下，均於中後段被對手反超，終以16：21、14：21，直落兩局不敵對手出局。

至於19歲小將吳英倫在昨早的男單資格賽接連擊敗兩名印度球手，晉級32強，今與以色列隊球手爭入16強。而陳延澤雖在資格賽首圈擊敗法國球手，但在次圈受身體不適影響，直落兩局不敵中華台北球手，無緣打入正賽。其餘資格賽方面，港隊男、女雙組合雛軒朗／呂俊瑋及吳芷柔／曾曉昕分別在港隊「內訌戰」取勝，殺入正賽。

其餘港將在今日登場，力求衛冕的李卓耀及伍家朗將在男單首圈分別對上中國隊球手翁泓陽及5號種子的印尼籍球手祖拿坦，鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔則會在混雙首圈上演港隊「內訌戰」。海外球手方面，丹麥籍世界一哥安賽龍、中華台北隊「一姐」戴資穎，以及東京奧運男雙金牌得主李洋／王齊麟等亦會在今日粉墨登場。