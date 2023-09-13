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體育
2023年9月13日星期三
港乒5男5女征杭州亞運 黃鎮廷杜凱琹四線出擊 蘇慧音因傷退隊
林依諾臨危受命首戰亞運 望平常心把握機會表現自己
陳肇鈞信港足漸入佳境 冀加強死球應付不丹
葡萄牙破隊史最大勝仗 9蛋贈盧森堡 6戰全勝續居首
日本輪換10副選 友賽輕取土耳其
普巴藥檢陽性 祖雲即時禁賽
電視精選
港羽賽相隔4年紅館再掀戰幔 呂吳配晉次圈球迷作動力
男籃銀牌賽加時挫東方 滿貫奪隊史首冠
勒邦占士欲征巴黎奧運 擬重組夢幻隊
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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