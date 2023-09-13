日本輪換10副選 友賽輕取土耳其

日本隊日前於友賽作客以4：1大勝德國隊，昨在比利時與過往只曾兩次交手各勝一仗的土耳其隊友賽，主帥森保一是役有多達10名正選輪換，僅後衛伊藤洋輝續擔正。

不過，日本隊是役延續氣勢，於15分鐘由中場伊藤敦樹於禁區外遠射先開紀錄，首為大國腳披甲即取處子入球。其後前鋒中村敬斗於28及36分鐘接連得手個人梅開二度，拉開3球優勢。積極反撲的土耳其隊在44及61分鐘分別憑後衛奧辛巴克及前鋒耶迪林的入球追近比數，但末段換入部分主力的「藍武士」，於78分鐘由伊東純也博得12碼，他親自操刀中鵠，終助球隊以4：2擊敗土軍，近4仗全勝兼入18球。

國足主場0：1不敵敘利亞

至於日前友賽言和馬來西亞隊的國足，昨留守主場轉戰敘利亞隊，惟於59分鐘被客軍中場高爾馬的「冷箭」奠勝，以0：1飲恨。

另外，國足昨公布亞運22人大軍名單後，中超球會上海申花因有7名球員獲徵召，加上球季未完，會方將獲得中國足協補償之餘，該會原定本月26日在中國足協盃4強作客青島海牛亦落實延期。