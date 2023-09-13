葡萄牙破隊史最大勝仗 9蛋贈盧森堡 6戰全勝續居首

盧森堡隊今屆在歐國盃外圍賽雖擺脫昔日「魚腩」本色，過去兩輪先後爆冷擊退波斯尼亞及冰島隊，惟昨面對勁旅葡萄牙隊卻「打回原形」，繼首階環交手後再大敗而回，葡軍是役雖有C朗因累積黃牌滿額停賽，改由新星干卡路拉莫斯掛帥，但攻力未受影響之餘，更是火力全開，全場多達24次攻門，其中拉莫斯、迪亞高祖達及干卡路恩拿斯奧各自梅開二度，而中場般奴費南迪斯入1球兼助攻「大三元」，加上列卡度賀達及祖奧菲歷斯各建一功，終在主場以9：0狂數盧森堡隊，寫下隊史最大勝仗，此前紀錄為3次8：0，分別是1993及1999年贏列支敦士登隊，以及2003年擊敗科威特隊。

馬天尼斯：麾下知缺C朗要怎踢

賽後葡軍於J組6戰全勝得18分，領先次席的斯洛伐克隊5分。功臣之一的祖達亦為這場破紀錄大勝感興奮，「新人事新作風，在馬天尼斯麾下我們仍在不斷尋找及嘗試一些新的踢法及元素，己隊的未來值得期待」。而馬天尼斯則表示：「麾下知道在C朗缺陣時應怎樣踢，這很重要。C朗依然是非常重要一員，但我們亦需為未來他不在國家隊時做打算。」

另外，上屆世界盃季軍克羅地亞隊則憑鋒將卡拉馬歷一箭定江山，作客以1球小勝亞美尼亞隊，在D組4戰得10分，以較佳得失球領先同分但多踢1場的土耳其隊，升上榜首。