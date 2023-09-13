林依諾臨危受命首戰亞運 望平常心把握機會表現自己

轉全職9年 「今年進步最多」

由於蘇慧音因傷退隊，27歲的林依諾臨危受命，生涯首度出戰亞運，她透露前日才得悉此事，但一直為此準備，「我做全職運動員的目標，就是代表港隊出戰大賽。我一直都很期待打亞運，希望能保持平常心，把握這難得的機會表現自己」。

林依諾9年前轉全職運動員，今年在WTT德國支線賽、克羅地亞挑戰賽及成都世界大學生運動會有不俗表現，「今年是自己這些年來進步最多、打得最好的一年，主要是心態放開了，學懂享受每場比賽，過往太大壓力，反而綁手綁腳」。

達成目標感觸落淚

上屆雅加達亞運，林依諾只能以交流團參加者身分「參與」亞運，她當時曾跟團友立下誓言，期望終有一日能以球員身分落場，到今屆杭州亞運終達成目標，她也感觸落淚，稱當中經歷不少高低起伏，「早幾年疫情間沒有比賽，大家都不知何時復常，加上自己多年來都無打過大賽，中間真的想過放棄。但我堅持練習，現在終於做到了，感覺特別開心」。